CorFio: “La prima di Paratici allo Stadium, Vanoli cercherà di convincerlo”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Juventus-Fiorentina di domani. In termini di obiettivi e classifica il confronto di domani all’ora di pranzo peserà soltanto per i bianconeri. Obbligati a vincere, per non compromettere la corsa ad un posto in Champions. I viola però, pur avendo ormai chiuso il discorso salvezza, hanno più di un motivo per trovare i giusti stimoli: uno su tutti, il gusto di fare lo sgambetto ai rivali di sempre. Sarebbe il modo per regalare una (piccolissima) gioia ai tifosi dopo un’annata da incubo.

Lo stesso Vanoli, che essendo stato sulla panchina del Torino vivrà una specie di personalissimo derby, spera magari di cancellare il ricordo delle ultime prestazioni e di guadagnare qualche punto agli occhi di chi (Fabio Paratici) ha in mano le sorti del suo futuro. A proposito. Proprio il direttore sportivo viola sarà uno dei tanti a vivere una domenica speciale visto che, per la prima volta, entrerà allo Stadium da avversario. Ovvio, quindi, che il suo cuore batterà un po’ più forte del solito. Del resto ha vissuto quel club per 11 anni (dall’estate del 2010 al maggio del 2021), collezionando la bellezza di 19 trofei tra cui 9 scudetti consecutivi.