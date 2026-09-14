La nuova Fiorentina ha ritrovato gioco, intensità e qualità, ma c'è ancora un aspetto sul quale Paolo Vanoli dovrà lavorare. È quello difensivo, come sottolineato dalla Repubblica, che evidenzia i due gol incassati contro il Venezia e alcune letture ancora da correggere.

Le uniche pecche sono arrivate dalla fase difensiva, con altri due gol, evitabili, subiti e con alcune letture sbagliate, come quella di Ranieri sull'1-0 o di Viery sul 4-2.

Un problema che il nuovo allenatore dovrà risolvere senza snaturare una squadra costruita per esaltare il proprio talento offensivo. Rispetto alla passata stagione, infatti, Vanoli sembra aver scelto di accettare qualche rischio in più per sfruttare la qualità a disposizione.

Ma anche qui Vanoli ha già dato uno schiaffo tattico rispetto al passato. Se lo scorso anno aveva blindato la fase difensiva per costruire la salvezza quest'anno per il rilancio ha puntato sulla qualità offensiva di una squadra piena di talento, "rinunciando" a qualche solidità in più.

E proprio l'amalgama tra vecchi e nuovi sarà uno dei principali aspetti sui quali lavorare nelle prossime settimane. Resta inoltre da sciogliere il dubbio sulla fascia sinistra, dove Vanoli dovrà scegliere tra un profilo più giovane e offensivo e uno maggiormente solido, ma adattato.