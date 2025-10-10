Dodò e l’inizio flop, CorSport: “Sente un senso di inquietudine per un motivo”

Prove di disgelo tra la Fiorentina e i procuratori di Dodò. Nelle scorse ore ci sono stati dei primi contatti chiarificatori tra le parti, cosa che non accadeva da mesi. Ricordiamo infatti che la dirigenza viola e l’entourage del terzino brasiliano avevano praticamente tagliato i rapporti a inizio anno, vivendo un forte distacco che si è trascinato fino agli ultimi giorni. Adesso, però, qualcosa è cambiato: si è riaccesa la luce dopo tanto tempo. Non sembrava impossibile ma certamente molto difficile, tant'è vero che in estate l'ex Shakhtar Donetsk ha pensato di andarsene, sennonché le squadre più interessate - Barcellona e Milan - non si sono mai fatte avanti concretamente. Nel dicembre del 2024 la Fiorentina pensava di aver accontentato Dodo e addirittura si considerava a un passo dal prolungamento. Anche per raddrizzare un inizio stagione insoddisfacente, tanto da parte della squadra quanto di Dodò. Il suo rendimento è stato tutt’altro che positivo e forse una piccola parte di tante insufficienze è imputabile anche alla negatività che caratterizzava il suo rapporto con la Fiorentina. Nonostante i sorrisi e gli allenamenti sereni, avvertiva un senso di inquietudine, specie se si tiene conto dell’attaccamento che ha sempre manifestato nei confronti del club. Il peggio potrebbe però essere passato: l’augurio dei tifosi viola è che l’esterno brasiliano torni a creare pericoli sulla fascia destra sfoderando traversoni e assist per un comparto attaccanti finora piuttosto sterile.