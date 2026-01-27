Viola News
VIOLA NEWS news viola stampa Difesa, lista ristretta. Nazione: “C’è un preferito, al netto di un Mister X”

La Nazione

Difesa, lista ristretta. Nazione: “C’è un preferito, al netto di un Mister X”

Copertina Paratici
La Nazione sulla difesa
Redazione VN

La Fiorentina si sta muovendo sul mercato per cercare un nuovo difensore da regalare a Paolo Vanoli. Tanti i nomi sondati, con la possibile trattativa sottotraccia di un Mister X:

L'attesa, dicevamo, è però per il rinforzo che Vanoli aspetta in difesa. La lista si è ormai ristretta, al netto di un Mister X non uscito mediaticamente. Diogo Leite continua a essere monitorato con attenzione, sullo sfondo rimane sempre Radu Dragusin. Il preferito, che ancora non ha trovato accordi con nessuno.

