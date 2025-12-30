Viola News
Dentro Samardzic e Bresciani, fuori 2 centrocampisti. CorSport: “I nomi”

Richardson
Cessioni in casa Fiorentina
 Il Cagliari sta spingendo per Hans Nicolussi Caviglia. I sardi vorrebbero chiudere l'operazione in tempi brevi, e la Fiorentina non sembra intenzionata a opporre resistenza.

L'ex Venezia è stato superato da Nicolò Fagioli nelle gerarchie. Ma prima di parlare di formule sarà necessario formalizzare l'arrivo di Paratici a Firenze. Pure Amir Richardson è in odore di addio. Il classe 2002 sta trattando col Nizza il trasferimento in Ligue 1. Possibile prestito secco.

Infine la società viola è pronta a salutare Gino Infantino, prossimo al ritorno in patria: andrà in prestito all'Argentinos Juniors. Lo scrive il Corriere dello Sport.

