Dentro il rinnovo di Kean, CorFio: “Dalla clausola ai consigli di Lucci”

Nel giro di dieci giorni la Fiorentina ha chiuso la pratica per il rinnovo di Moise Kean, dopo che le parole del d.g. Alessandro Ferrari avevano già fatto intuire che l’accordo fosse a un passo. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì, dopo la firma, con una nota stringata che confermava il prolungamento fino al 30 giugno 2029. Il percorso verso l’intesa è stato rapido, con la definizione delle ultime questioni burocratiche e la volontà comune di proseguire insieme.

Dal punto di vista economico, l’ingaggio dell’attaccante salirà da 2,2 milioni a circa 4,7 più bonus, mentre la scadenza resta invariata. Il vero nodo della trattativa è stato quello della clausola rescissoria, che passa da 52 a 62 milioni e sarà valida sia per l’Italia che per l’estero, ma solo nella finestra tra il 1 e il 15 luglio. Questo dettaglio è stato oggetto del confronto più lungo tra il club e l’entourage del giocatore, guidato da Alessandro Lucci, ma alla fine si è trovato l’accordo.

Sia il giocatore che la società hanno espresso soddisfazione. Kean ha ringraziato presidente,dirigenti e tifosi, sottolineando come la fiducia ricevuta a Firenze lo spinga a dare ancora di più nella nuova stagione. Dall’altra parte, Rocco Commissoha ricordato l’impegno economico fatto dal club per trattenerlo e l’affetto che il ragazzo ha dimostrato verso la città e la maglia viola. Una trattativa nata quando Lucci(che è stato il primo a sconsigliare a Moise il trasferimento in Arabia) ha comunicato alla Fiorentina che Kean non avrebbe sfruttato la clausola(era il 13 luglio) e che era partita da una distanza di circa un milione tra i 4 che offrivano i viola e i 5 chiesti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.