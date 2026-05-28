De Gea lascia Firenze? CorSport: “Paratici avrebbe scelto il sostituto”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla questione portiere in casa Lazio. Provedel è in ripresa dopo l’operazione alla spalla , conta di ripartire più carico che mai. Gattuso ha chiamato anche lui nei giorni scorsi. L’Inter lo tiene in pole da vice Martinez, sarebbe una grande occasione. Il Bologna ci pensa da tempo, potrebbe puntarci da primo.

La Fiorentina lo farebbe in caso di addio di De Gea. E la Lazio? I rinnovi sono congelati da gennaio. Ha firmato Marusic, si lavora al contratto di Provstgaard. Gli altri sono fermi. Lotito e Fabiani, con Gattuso, devono valutare il caso portieri. Il futuro di Provedel rischia di essere intrecciato al futuro di Mandas. Fabio Paratici, in attesa di capire il futuro di De Gea, osserva interessato. Lo scrive il Corriere dello Sport.