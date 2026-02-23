Nella giornata di ieri, è circolata la voce che accostava David De Gea alla Juventus.Di Gregorio sta facendo disastri a Torino e la Juventus avrebbe messo nel mirino lo spagnolo, insieme ad altri nomi come Vicario e Carnesecchi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa De Gea alla Juventus? TS: “Alla Fiorentina piace un portiere di Spalletti”
Tuttosport
De Gea alla Juventus? TS: “Alla Fiorentina piace un portiere di Spalletti”
Un possibile intreccio di mercato
Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti starebbe cercando anche un secondo portiere, così da rivoluzionare il reparto completo. Piace infatti Konstantinos Tzolakis, capitano dell'Olympiakos.
Prenderebbe il posto di Mattia Perin che, secondo il noto quotidiano, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. De Gea a Torino, l'ex Pescara a Firenze? Questo un possibile scenario del prossimo mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA