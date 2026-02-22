Il momento no di Di Gregorio apre numerosi scenari di mercato in riferimento alla porta della Juventus. Il portiere sta sommando figuracce nell'ultimo periodo - l'ultima ieri contro il Como - e come scrive Tuttosport il club bianconero sta valutando tante situazioni per la prossima stagione.
Tuttosport sul disastro Di Gregorio: “De Gea via a giugno, la Juve ci pensa”
Tra la rosa di nomi fatti da Tuttosport per la porta della Juve c'è anche David De Gea
Il sogno della scorsa estate era Donnarumma, ma l'affare si è subito rivelato impossibile per motivi economici. Adesso i nomi caldi sono quello di Carnesecchi, Vicario, che si libererà a giugno dal Tottenham e Caprile. Il quotidiano torinese però non esclude che la Juve possa fare un pensiero anche a David De Gea: "Magari, ecco, un grande 'vecchio' potrà aiutare. De Gea lascerà la Fiorentina: non è esente da figuracce, però più spesso è una certezza" scrive il quotidiano.
