Tuttosport sul disastro Di Gregorio: “De Gea via a giugno, la Juve ci pensa”

Il momento no di Di Gregorio apre numerosi scenari di mercato in riferimento alla porta della Juventus. Il portiere sta sommando figuracce nell'ultimo periodo - l'ultima ieri contro il Como - e come scrive Tuttosport il club bianconero sta valutando tante situazioni per la prossima stagione.

Il sogno della scorsa estate era Donnarumma, ma l'affare si è subito rivelato impossibile per motivi economici. Adesso i nomi caldi sono quello di Carnesecchi, Vicario, che si libererà a giugno dal Tottenham e Caprile. Il quotidiano torinese però non esclude che la Juve possa fare un pensiero anche a David De Gea: "Magari, ecco, un grande 'vecchio' potrà aiutare. De Gea lascerà la Fiorentina: non è esente da figuracce, però più spesso è una certezza" scrive il quotidiano.