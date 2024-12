Cosa fare con Parisi? A breve l’offerta del Como. La posizione della Fiorentina

Il giovane talento viola piace, anche in Serie A. E secondo il quotidiano a breve arriverà un'offerta da parte del Como di Fabregas per acquistarlo a titolo definitivo. La posizione della Fiorentina però è abbastanza chiara, la cessione non è la priorità. Palladino crede ancora nel talento del giovane terzino e viene considerato la giusta riserva al tedesco ex Atalanta.