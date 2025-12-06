CorSport: “Vanoli verso la continuità, niente cambi tattici. Il perché della scelta”

Paolo Vanoli prosegue con il 3-5-2 con cui ha iniziato la sua esperienza da allenatore viola post Pioli

La Fiorentina di Paolo Vanoli da martedì ha lavorato senza sosta grazie all'assenza della consueta gara di Conference il giovedì. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico viola è orientato a riproporre il solito 3-5-2. Rimandato dunque il cambio tattico anche a fronte delle assenze per squalifica e per infortuni a cui la Fiorentina deve far fronte.