La Fiorentina di Paolo Vanoli da martedì ha lavorato senza sosta grazie all'assenza della consueta gara di Conference il giovedì. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico viola è orientato a riproporre il solito 3-5-2. Rimandato dunque il cambio tattico anche a fronte delle assenze per squalifica e per infortuni a cui la Fiorentina deve far fronte.
CorSport: “Vanoli verso la continuità, niente cambi tattici. Il perché della scelta”
Ieri Vanoli in conferenza stampa ha affermato che "a livello tattico si può fare tutto, ma serve equilibrio" escludendo la possibilità di puntare su un tridente offensivo. L'ha poi ribadito parlando delle caratteristiche di Albert Gudmundsson: "Lui mi piace più dentro al campo, sarebbe un po' una forzatura metterlo esterno". Tutti indizi che fanno una prova.
Senza troppi cambiamenti quindi la probabile formazione vede De Gea in porta, Comuzzo al posto dello squalificato Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. Sulla fascia destra riecco Dodò, mentre a sinistra la spunta Parisi su Fortini. A centrocampo pronto Mandragora da mezzala, Fagioli in vantaggio su Nicolussi Caviglia e Sohm. Davanti, più Gudmundsson che Piccoli a supporto di Kean.
