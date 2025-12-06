Esodo viola a Reggio Emilia: patto d’amore per uscire dai bassifondi

E' il giorno di Sassuolo-Fiorentina, partita in programma alle 15. A Reggio Emilia sarà esodo di tifosi viola. Al Mapei Stradium, infatti, ce ne saranno più di tremila. Insomma: la squadra di Paolo Vanoli giocherà praticamente in casa. Un patto d'amore - scrive Repubblica Firenze - in un momento di grande difficoltà che servirà per togliere un po' di paura al gruppo. L'obiettivo è uscire dai bassifondi della classifica di fronte a un calendario che dopo il Sassuolo metterà di fronte Verona e Udinese in casa, Parma fuori prima della fine dell'anno, con Cremonese a Firenze e Lazio a Roma dopo Befana per chiudere il girone d'andata. Partite da non sbagliare per alzare la media punti e arrivare con un piglio diverso anche al mercato di gennaio. La Fiorentina non batte il Sassuolo al Mapei Stadium dall'ultima giornata del campionato 2022-23, 3-1 prima della finale di Conference League contro il West Ham. Per ritrovare, invece, un esodo simile bisogna tornare al primo Sassuolo-Fiorentina in Serie A, stagione 2013-14, gol di Rossi su assist di Pizarro con Montella in panchina. Era una Fiorentina che sognava la Champions, questa deve scacciare la Serie B.