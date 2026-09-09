Paolo Vanoli vuole ricostruire rapidamente l’identità della Fiorentina partendo dalle proprie certezze, e la principale si chiama Nicolò Fagioli. Il centrocampista era già stato uno degli uomini di fiducia del tecnico nella salvezza della passata stagione e ora è destinato a tornare al centro del progetto viola. Più avanti Vanoli potrà ritrovare anche Parisi, atteso al rientro dall’infortunio al ginocchio tra 40-45 giorni e utilizzabile come esterno alto.

Dopo il ballottaggio estivo con Oulai durante la gestione Grosso, Fagioli tornerà a essere il titolare davanti alla difesa, con le chiavi del gioco. Contro il Torino ha raggiunto le 70 presenze con la Fiorentina, superando le 69 collezionate con la Juventus. Un dato che rafforza il suo legame con il club e il ruolo centrale che dovrà ricoprire nel tentativo di risalita.

A Venezia Fagioli dovrebbe essere protetto dalle mezzali Ndour e Atta, agendo sia da primo costruttore sia da rifinitore dopo la riconquista del pallone. Con Vanoli ha imparato ad apprezzare il ruolo di regista, che in precedenza non gradiva, chiudendo la scorsa stagione con 25 presenze, due gol e tre assist. Le sue prestazioni potranno essere decisive per la Fiorentina e, sul piano personale, per riconquistare anche un posto in Nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.