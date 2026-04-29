Corsport: “Tre punti fermi e tanti interrogativi. Sono tutti sotto esame”

Fabio Paratici, determinato a rimanere a Firenze, pensa al programma per il futuro. E ripartirà nella costruzione della squadra cominciando dai punti fermi (al netto dell'allenatore cui affidare la panchina). Il Corriere dello Sport fa i nomi di Fagioli, Kean e De Gea come tre perni del nuovo progetto: il primo sarà il punto di riferimento, mentre per gli altri ci saranno incontri. L'attaccante è un patrimonio ma la clausola da 62 milioni potrebbe indurre a ragionamenti, mentre con il portiere ci sarà un incontro a salvezza raggiunta per capire se le condizioni sono ancora quelle ottimali.