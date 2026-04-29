Fabio Paratici, determinato a rimanere a Firenze, pensa al programma per il futuro. E ripartirà nella costruzione della squadra cominciando dai punti fermi (al netto dell'allenatore cui affidare la panchina). Il Corriere dello Sport fa i nomi di Fagioli, Kean e De Gea come tre perni del nuovo progetto: il primo sarà il punto di riferimento, mentre per gli altri ci saranno incontri. L'attaccante è un patrimonio ma la clausola da 62 milioni potrebbe indurre a ragionamenti, mentre con il portiere ci sarà un incontro a salvezza raggiunta per capire se le condizioni sono ancora quelle ottimali.
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VIOLA NEWS news viola stampa Corsport: “Tre punti fermi e tanti interrogativi. Sono tutti sotto esame”
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Corsport: “Tre punti fermi e tanti interrogativi. Sono tutti sotto esame”
In casa Fiorentina sono tutti sotto esame: si riparte dalla valutazione dei tre punti fermi Fagioli, Kean e De Gea.
E gli altri—
Poi, a ruota: Parisi e Ranieri, Ndour e Mandragora, Gosens e Pongracic. E ancora Dodo, Gudmundsson, Piccoli, Fazzini, Fortini e Comuzzo: per loro si apriranno le voci di mercato? Quindi Kouadio, Martinelli, Balbo, i prestiti da riscattare o meno (Harrison, Rugani e Solomon in particolare)
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