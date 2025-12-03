CorSport sicuro: “Gosens pronto a tornare con il Sassuolo”

Cresce l’ottimismo sul fronte Robin Gosens . La buona notizia è che il percorso di recupero dell’esterno tedesco procede alla grande, tanto ch e non è esclusa una sua convocazione per la partita di sabato contro il Sassuolo . Come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Atalanta ha messo nel mirino i neroverdi per tornare finalmente a disposizione. Si sta allenando a pieno regime col gruppo e farà il possibile per essere presente a Reggio Emilia. Una speranza concreta ma non ancora certa : nei prossimi giorni Paolo Vanoli cercherà di capire se le condizioni del giocatore legittimino la sua presenza al Mapei Stadium. Entro breve sarà tutto più chiaro, magari proprio nella conferenza stampa prepartita del tecnico.

Capitano senza fascia

Gosens si è dovuto fermare per un infortunio alla coscia subito nel secondo tempo della gara con l'Inter, il 29 ottobre. Da allora il classe '94 ha saltato quattro partite di campionato e una di Conference League, per oltre un mese di assenza. Mancanza che si è fatta sentire, visto che la sua leadership ha avuto un peso fondamentale lo scorso anno, quando non a caso è stato soprannominato da molti “capitano senza fascia”. Finora ha totalizzato 727 minuti in Serie A e 59 in Conference, mettendo a referto 2 gol, uno ai playoff col Polissya e uno in campionato col Milan. Adesso è il momento di Robin: serve il suo ritorno.