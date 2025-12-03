Ecco la seconda parte dell'intervista de La Gazzetta dello Sport a Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina:
Gazzetta dello Sport
Chiarugi: “Solo Kean ci può salvare. Pioli? Non lo avrei mai pensato…”
Le piace il nuovo allenatore Paolo Vanoli che ha sostituito proprio il suo Pioli?—
"È umile. Sa di essere in una grande squadra e lo sente. Ma l'aiuto devono darglielo i calciatori che ora non hanno più alibi. A me piaceva anche Pioli. L'ho vissuto quando era calciatore. Non avrei mai pensato potesse succedere una cosa del genere. In estate ero felicissimo quando lo hanno scelto. Poi la squadra è buona, è coperta in tutte le zone del campo".
Chi le piace?—
"Quel Fortini ha qualità, ha gamba. È un giovanissimo che sta facendo bene sulle fasce con lo spirito giusto. Ma da questa situazione ci può togliere soltanto Moise Kean. E devo dire che è sempre quello che cerca di fare qualcosa in più. Non gli va bene, prende pali e traverse e quindi non sta segnando come nella straordinaria passata stagione, ma ci mette l'anima ogni volta. Anche Mandragora, che ha già fatto tre gol, è uno che dà tutto dall'inizio alla fine. Uno dei senatori, uno che si vede che tiene tanto".
Il rientro di Gosens può essere utile?—
"L'esterno tedesco è fondamentale. È un leader vero. In questo mese la sua assenza si è sentita e l'infortunio è stato un problema. C'è bisogno di personalità e lui ce l'ha. La Fiorentina ha comprato ottimi giovani, di qualità e di prospettiva, ma ha tenuto la maggior parte dei calciatori che con Raffaele Palladino nel campionato scorso sono arrivati sesti e in semifinale di Conference League.Non possono essere diventati dei brocchi. Non ci posso credere".
In questa stagione è mai andato allo stadio?—
"Fino a quella scorsa andavo spesso al Franchi. Volevo tornarci con degli amici. Ma abbiamo detto: aspettiamo una vittoria. Aspettiamo che arrivi al più presto. E risaliremo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA