Chiarugi: “Solo Kean ci può salvare. Pioli? Non lo avrei mai pensato…”

Redazione VN 3 dicembre - 07:38

Ecco la seconda parte dell'intervista de La Gazzetta dello Sport a Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina:

Le piace il nuovo allenatore Paolo Vanoli che ha sostituito proprio il suo Pioli? — "È umile. Sa di essere in una grande squadra e lo sente. Ma l'aiuto devono darglielo i calciatori che ora non hanno più alibi. A me piaceva anche Pioli. L'ho vissuto quando era calciatore. Non avrei mai pensato potesse succedere una cosa del genere. In estate ero felicissimo quando lo hanno scelto. Poi la squadra è buona, è coperta in tutte le zone del campo".

Chi le piace? — "Quel Fortini ha qualità, ha gamba. È un giovanissimo che sta facendo bene sulle fasce con lo spirito giusto. Ma da questa situazione ci può togliere soltanto Moise Kean. E devo dire che è sempre quello che cerca di fare qualcosa in più. Non gli va bene, prende pali e traverse e quindi non sta segnando come nella straordinaria passata stagione, ma ci mette l'anima ogni volta. Anche Mandragora, che ha già fatto tre gol, è uno che dà tutto dall'inizio alla fine. Uno dei senatori, uno che si vede che tiene tanto".

Il rientro di Gosens può essere utile? — "L'esterno tedesco è fondamentale. È un leader vero. In questo mese la sua assenza si è sentita e l'infortunio è stato un problema. C'è bisogno di personalità e lui ce l'ha. La Fiorentina ha comprato ottimi giovani, di qualità e di prospettiva, ma ha tenuto la maggior parte dei calciatori che con Raffaele Palladino nel campionato scorso sono arrivati sesti e in semifinale di Conference League.Non possono essere diventati dei brocchi. Non ci posso credere".

In questa stagione è mai andato allo stadio? — "Fino a quella scorsa andavo spesso al Franchi. Volevo tornarci con degli amici. Ma abbiamo detto: aspettiamo una vittoria. Aspettiamo che arrivi al più presto. E risaliremo".