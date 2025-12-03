L’appello de La Nazione: “Kean, dove sei? Sei tu la strada per la salvezza”

Kean, dove sei? Domanda complicata nel periodo che sta vivendo la Fiorentina. Già, perché in mezzo ad analisi di tattica da rivedere, difesa sempre e comunque sotto esame, regista da trovare o da inventare, anche l’astinenza da gol di Moise pesa moltissimo ( LE SUE PAROLE ) sull’andamento choc dell’annata viola. Come scrive La Nazione, di sicuro se in qualche modo Kean fosse (o tornerà ad essere) quello della scorsa stagione, ovvero una potente macchina da gol, la strada in salita di una Fiorentina che lotta per non retrocedere, perderebbe assolutamente molti gradi di pendenza. Dunque, sta accadendo a Kean?

Recuperare Kean

La problematiche sono diverse, spaziando dalla costruzione di gioco che Pioli aveva dato alla sua Fiorentina, per arrivare alla ricerca di un partner di reparto che Moise non sembra aver ancora trovato. Altro punto: le caratteristiche della manovra della Fiorentina (ieri come oggi) che sembra costringere Kean a una molte di gioco molto dispersiva sul piano atletico fisico. Moise, insomma, è un bomber di potenza, un centravanti d'area di rigore. Un giocatore a cui vanno portati palloni e creare spazi per farlo muovere in quella zona di campo, dove la sua forza diventa dirompente e decisiva. E’ questo tipo di giocatore, in effetti, che Firenze ha saputo apprezzare e ha applaudito nella scorsa stagione, quando Palladino, di fatto, aveva liberato Moise dalla necessità di sacrificarsi e partecipare di più alla fase di impostazione. Pioli con l’inizio di questo campionato ha invece iniziato a chiedere a Kean meno personalismi e più altruismo. Certo, un pizzico di egoismo in meno da Moise lo si può e deve pretendere, ma farlo rientrare a recuperare o riconquistare palloni, alla fine si è rivelato un boomerang sul numero dei tentativi di finalizzazione dell’attaccante.