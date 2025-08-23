CorSport: “Pioli ha chiesto un difensore, ma non solo. Ecco l’identikit nel mezzo”

Pioli e le richieste sul mercato

Redazione VN 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 09:10)

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle mosse di mercato della Fiorentina. Pioli ha chiesto un difensore veloce e dotato di una buona tecnica di base. Se capiterà un'occasione vantaggiosa, Pradè e Goretti non se la lasceranno scappare. Anche perché Pablo Marí vanta qualche interessamento dal Brasile, quindi potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza.

In parallelo a centrocampo si cerca un calciatore muscolare che faccia a... sportellate con gli avversari nella metà campo viola, recuperando più palloni possibili. Questo è l'identikit. Il club farà in modo di accontentare l'allenatore compatibilmente con i tempi del mercato.

In tutto questo, il Vikingo non si è ancora sbilanciato sul suo futuro. Il Cska Mosca aspetta risposte, ma l'argentino non sembra così convinto almeno per il momento. Spera ancora di poter rientrare nelle idee del River Plate di Marcelo Gallardo. Sta di fatto che Beltran è fuori dal progetto tecnico di Pioli. Sul fronte rinnovi, infine, la Fiorentina e l'agente Alessandro Lucci sono molto avanti per Moise Kean. Mancano pochi dettagli, come ha dichiarato il dg della Fiorentina Alessandro Ferraria margine della sfida di giovedì sera contro il Polissya. Ma non è ancora tempo di annunci. Più facile a inizio settembre.