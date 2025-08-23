CorFio: “Kean, il rinnovo con l’arrivo di Commisso. Novità stipendio e clausola”

Il Corriere Fiorentini riporta dei dettagli sul rinnovo di Moise Kean

Redazione VN 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 06:50)

La Fiorentina vive un momento di grande slancio sia sul campo che sul mercato.Dopo la convincente vittoria per 0-3 contro il Polissya,che ha spianato la strada verso il maxi girone di Conference League, la squadra di Stefano Pioli si prepara già all’esordio in campionato. Parallelamente, la dirigenza viola, guidata da Pradè, Ferrari e Goretti, lavora senza sosta per completare la rosa e definire le operazioni più delicate, tra cui il rinnovo di Moise Kean. I rapporti solidi con l’agente Alessandro Lucci hanno favorito i progressi, mentre l’affare Piccoli è ormai alle battute finali.

Il rinnovo di Kean sembra davvero vicino: si parla ormai soltanto di dettagli. Dopo i colloqui di luglio, quando era stata avanzata una proposta fino al 2030 con ingaggio raddoppiato rispetto ai 2,2 milioni attuali, la Fiorentina ha deciso di alzare ulteriormente l’offerta. L’ultimo incontro con l’entourage del giocatore è servito a limare le distanze residue e a fissare un nuovo appuntamento che potrebbe rivelarsi quello decisivo per la firma. Non si esclude, inoltre, che l’annuncio venga rimandato a Settembre al rientro del presidente Commisso, a cui spetterebbe l’onore di ufficializzare la notizia.

Il nuovo accordo proposto al centravanti prevede una base fissa più alta e bonus che porterebbero l’ingaggio complessivo a sfiorare i 5 milioni netti a stagione. In cambio, Kean e il suo agente avrebbero accettato un ritocco al rialzo della clausola rescissoria, anche se i dettagli restano riservati. Lo scrive il Corriere Fiorentino.