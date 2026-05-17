CorSport: “Piccoli, permanenza non scontata. Paratici riflette. Il prezzo? Un mistero”

Alla metà di maggio Roberto Piccoli resta un enorme punto interrogativo, se vogliamo un paradosso, per la logica e le cifre del suo acquisto. Ricordiamo che la Fiorentina lo prelevò dal Cagliari lo scorso 25 agosto, quando era ormai conscia di non doversi privare del suo centravanti titolare, Moise Kean, che infatti cinque giorni più tardi avrebbe rinnovato il contratto adeguando l’ingaggio da 2,2 a 4,5 milioni più bonus e aumentando il valore della clausola rescissoria da 52 a 62 milioni. In pratica Piccoli, che con Kean, Dzeko e Nicolussi Caviglia condivide il procuratore, arrivava per fare la riserva. Di lusso, però, considerando i 25 milioni più 2 di bonus spesi dalla società viola per strapparlo al Cagliari.