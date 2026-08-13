Mateo Pellegrino è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante argentino arriverà dal Parma a titolo definitivo per un'operazione da circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il suo arrivo è stato reso possibile da un intreccio di mercato: il Bologna cede Dallinga al Colonia, prende Roberto Piccoli dalla Fiorentina e permette così ai viola di chiudere per Pellegrino. Il classe 2001 è atteso a Firenze per visite mediche e firma sul contratto fino al 2031.

Per Pellegrino la Fiorentina ha deciso di effettuare un investimento importante, simile per dimensioni a quello fatto un anno fa per Piccoli. Proprio il centravanti bergamasco lascerà Firenze dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma il club è riuscito a evitare una possibile minusvalenza grazie all'accordo con il Bologna, che può portare nelle casse viola circa 20 milioni al verificarsi delle condizioni previste. Adesso tutte le attenzioni si spostano sull'ex Parma, considerato un investimento sia per il presente sia in prospettiva.

Pellegrino sarà il nono acquisto del mercato viola e, nei piani attuali, andrà ad affiancare Moise Kean nel reparto offensivo. L'argentino arriva dopo quanto di buono mostrato con il Parma e aumenta ulteriormente le ambizioni della squadra di Grosso. Il progetto, però, parte dalla permanenza di Kean, nonostante le nuove indiscrezioni sul Como, pronto a spingersi oltre i 40 milioni, e l'interesse attribuito al Real Betis. Al momento la Fiorentina punta dunque sulla coppia Kean-Pellegrino per il proprio attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.