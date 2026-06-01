CorSport: “Paratici su Obert, il Cagliari fa il prezzo. Resiste la pista Viery”

Da non scartare la pista Adam Obert, difensore del Cagliari per il quale servirebbero almeno 8-10 milioni. Il giocatore è legato ai sardi

In tal senso piace Viery, brasiliano classe 2005 del Gremio a cui la Fiorentina ha già fatto pervenire un’offerta da 12 milioni di euro, rifiutata perché considerata troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni.