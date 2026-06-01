Non solo l'attacco, l’altro filone riguarda la retroguardia. Il non-riscatto di Rugani renderà necessario l'arrivo di un nuovo centrale, preferibilmente mancino.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Paratici su Obert, il Cagliari fa il prezzo. Resiste la pista Viery”
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici su Obert, il Cagliari fa il prezzo. Resiste la pista Viery”
Da non scartare la pista Adam Obert, difensore del Cagliari per il quale servirebbero almeno 8-10 milioni. Il giocatore è legato ai sardi
In tal senso piace Viery, brasiliano classe 2005 del Gremio a cui la Fiorentina ha già fatto pervenire un’offerta da 12 milioni di euro, rifiutata perché considerata troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni.
Da non scartare la pista Adam Obert, difensore del Cagliari per il quale servirebbero almeno 8-10 milioni. Il giocatore è legato ai sardi da un accordo valido fino al giugno 2030. Per adesso diversi sondaggi, ma tra poco meno di un mese partirà la sessione di trattative vera e propria. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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