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Tuttosport: “Oggi Grosso incontra Goretti. E se Commisso dà questo diktat…”

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Intanto stasera Fabio Grosso è atteso a Perugia, al Memorial Gaucci, dove incontrerà, Roberto Goretti, dirigente viola
Redazione VN

 In casa Fiorentina tiene banco la questione allenatore, con Paratici in attesa di capire le prossime novità sul tema. Intanto stasera Fabio Grosso è atteso a Perugia, al Memorial Gaucci, dove incontrerà, tra gli altri ex biancorossi, anche Roberto Goretti, braccio destro di Paratici.

Un’occasione dunque per fare un ulteriore punto della situazione. Dopo l’allenatore la società dovrà poi sciogliere i principali nodi sul mercato: la permanenza o meno di Moise Kean e di David De Gea.

Giocatori importanti con contratti però pesanti, soprattutto se il diktat della proprietà fosse quello di abbassare il monte ingaggi. Lo riporta Tuttosport. 

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