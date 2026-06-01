In casa Fiorentina tiene banco la questione allenatore, con Paratici in attesa di capire le prossime novità sul tema. Intanto stasera Fabio Grosso è atteso a Perugia, al Memorial Gaucci, dove incontrerà, tra gli altri ex biancorossi, anche Roberto Goretti, braccio destro di Paratici.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Oggi Grosso incontra Goretti. E se Commisso dà questo diktat…”
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Tuttosport: “Oggi Grosso incontra Goretti. E se Commisso dà questo diktat…”
Intanto stasera Fabio Grosso è atteso a Perugia, al Memorial Gaucci, dove incontrerà, Roberto Goretti, dirigente viola
Un’occasione dunque per fare un ulteriore punto della situazione. Dopo l’allenatore la società dovrà poi sciogliere i principali nodi sul mercato: la permanenza o meno di Moise Kean e di David De Gea.
Giocatori importanti con contratti però pesanti, soprattutto se il diktat della proprietà fosse quello di abbassare il monte ingaggi. Lo riporta Tuttosport.
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