Entrata nel vivo la trattativa tra Dodò e la Fiorentina sul rinnovo di contratto. Il ds viola Roberto Goretti ha messo sul tavolo la prima offerta, adesso sta al brasiliano comunicare al club la sua decisione. I dettagli riportati dal Corriere dello Sport:
CorSport rivela: “La prima offerta di Goretti a Dodò per il rinnovo. Le cifre”
La trattativa tra Dodò e la Fiorentina
La Fiorentina ha messo sul piatto un’offerta vicina ai 2 milioni di euro netti a stagione, consapevole di poter contare sugli sgravi fiscali garantiti dal Decreto Crescita. Quanto alla durata dell’accordo, il direttore sportivo Roberto Goretti ha proposto a Dodo di estendere la scadenza attuale dal 2027 al 2029, con opzione per il 2030 legata al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Al quartier generale del Viola Park hanno le idee molto chiare: vogliono fare il possibile per convincere l'ex Shakhtar Donetsk a mettere finalmente nero su bianco il suo nuovo accordo contrattuale.
