CorSport: “La possibile offerta per Samardzic. Ma Brescianini è più fattibile”

La Fiorentina sta lavorando per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio, una delle priorità della dirigenza guidata da Fabio Paratici. Le valutazioni riguardano sia possibili entrate sia uscite, con attenzione a quei giocatori che cercano maggiore continuità o sono ai margini nei rispettivi club. Le opzioni non mancano, in Italia e all’estero, ma ogni scelta dovrà fare i conti con le difficoltà economiche legate al passivo registrato la scorsa estate.