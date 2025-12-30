La Fiorentina sta lavorando per rinforzare il centrocampo in vista del mercato di gennaio, una delle priorità della dirigenza guidata da Fabio Paratici. Le valutazioni riguardano sia possibili entrate sia uscite, con attenzione a quei giocatori che cercano maggiore continuità o sono ai margini nei rispettivi club. Le opzioni non mancano, in Italia e all’estero, ma ogni scelta dovrà fare i conti con le difficoltà economiche legate al passivo registrato la scorsa estate.
Corriere dello Sport
CorSport: “La possibile offerta per Samardzic. Ma Brescianini è più fattibile”
Tra i nomi più seguiti c’è quello di Lazar Samardzic, classe 2002 dell’Atalanta, che nelle ultime settimane ha trovato poco spazio in Serie A. La Fiorentina, così come la Lazio, ha manifestato interesse per il centrocampista serbo, arrivato a Bergamo con un’operazione complessiva da 23 milioni. L’ostacolo principale resta il costo dell’operazione: si potrebbe valutare un prestito con obbligo di riscatto condizionato, soluzione più sostenibile per i viola.
Samardzic non è però l’unica pista. La dirigenza viola ha sondato anche Marco Brescianini, altro centrocampista dell’Atalanta ed ex Frosinone, legato al club bergamasco da un contratto di tre anni e mezzo e con uno stipendio più contenuto. Più abbordabile, dal punto di vista economico, è infine Eric Martel, in scadenza con il Colonia il prossimo giugno, profilo che potrebbe rappresentare un’occasione di mercato a costi ridotti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
