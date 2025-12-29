Vanoli ritrova Gosens, CorSport: “In estate poteva tornare all’Atalanta”

Il rientro di Robin Gosens rappresenta finalmente una buona notizia per la Fiorentina . L’esterno tedesco ha mostrato segnali concreti di ripresa nel suo ingresso in campo contro il Parma, dopo un’assenza durata quasi due mesi. Vanoli, arrivato a inizio novembre, di fatto non aveva mai potuto contare su di lui a causa dello stiramento alla coscia rimediato il 29 ottobre contro l’Inte r, un infortunio più serio del previsto che lo ha costretto a saltare dodici partite tra campionato e coppa.

C’è poi l’aspetto umano e carismatico. Nella passata stagione Gosens è stato un vero leader, un capitano senza fascia capace di dare equilibrio allo spogliatoio e di supportare compagni come Luca Ranieri. Nonostante il possibile addio in estate. Su di lui era in pressing la Dea: il giocatore non avrebbe disdegnato un ritorno a Bergamo, per questo ha delegato la scelta alla società viola. la Fiorentina ha scelto di trattenerlo proprio per il suo peso nello spogliatoio. Oggi, più che mai, i viola hanno bisogno della sua personalità per provare a reagire e risalire la classifica. Lo scrive il Corriere dello Sport.