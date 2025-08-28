Pietro Comuzzo ha detto di no all'Al-Hilal. Lo ha confermato, a Sky Sport, Stefano Pioli:«Ha avuto dei pensieri, ma mi ha comunicato che non intende accettare».
CorSport: “La Fiorentina ha aperto alla cessione di Comuzzo. Attenzione al Milan”
Da capire il futuro di Pietro Comuzzo
Il difensore friulano, pressato da Inzaghi, ha riflettuto sulla possibilità di trasferirsi in Arabia, ma non è mai stato convinto di lasciare la Fiorentina.E nonostante la prospettiva di guadagnare fior di quattrini nella Saudi Pro League è rimasto della sua idea di partenza respingendo l'insidia.
Questo non toglie che i viola avessero aperto alla cessione del ragazzo per oltre 35 milioni di euro, motivo per cui se dovesse presentarsi un altro club, magari europeo, magari italiano potrebbero riaccendersi i riflettori su di lui. Il Milan, nei mesi scorsi, ci ha pensato: chissà che non lo rifaccia. Lo scrive il Corriere dello Sport.
