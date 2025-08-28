Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La Fiorentina ha aperto alla cessione di Comuzzo. Attenzione al Milan”

Corriere dello Sport

CorSport: “La Fiorentina ha aperto alla cessione di Comuzzo. Attenzione al Milan”

Comuzzo
Da capire il futuro di Pietro Comuzzo
Redazione VN

Pietro Comuzzo ha detto di no all'Al-Hilal. Lo ha confermato, a Sky Sport, Stefano Pioli:«Ha avuto dei pensieri, ma mi ha comunicato che non intende accettare».

Il difensore friulano, pressato da Inzaghi, ha riflettuto sulla possibilità di trasferirsi in Arabia, ma non è mai stato convinto di lasciare la Fiorentina.E nonostante la prospettiva di guadagnare fior di quattrini nella Saudi Pro League è rimasto della sua idea di partenza respingendo l'insidia.

Questo non toglie che i viola avessero aperto alla cessione del ragazzo per oltre 35 milioni di euro, motivo per cui se dovesse presentarsi un altro club, magari europeo, magari italiano potrebbero riaccendersi i riflettori su di lui. Il Milan, nei mesi scorsi, ci ha pensato: chissà che non lo rifaccia. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
Il retroscena: “Comuzzo, l’Al-Hilal aveva offerto più di 35mln. E sul suo...
Consapevolezza e molta prudenza: così Pioli ha preparato la gara contro il Polissya

© RIPRODUZIONE RISERVATA