Vanoli valuterà quindi con attenzione il minutaggio accumulato dai suoi giocatori
VIDEO - Vanoli: "Io non rosico. Sono tornato per due motivi"
Paolo Vanoli prepara una rotazione parziale per il derby di Coppa Italia contro il Pisa. In porta potrebbe giocare Oliver Christensen al posto di David De Gea, mentre in difesa Victor Valdepeñas è candidato a partire sulla sinistra. Marin Pongračić potrebbe invece sostituire Radu Drăgușin al centro.
A centrocampo torna a disposizione Christ Inao Oulai, in corsa per una maglia da titolare. In attacco Beto è favorito per giocare contro il Pisa, mentre Mateo Pellegrino dovrebbe essere preservato per il Napoli. Possibile debutto dal primo minuto anche per Pedro Gonçalves, ancora alla ricerca della condizione migliore dopo un’estate complicata allo Sporting.
Le tre partite in otto giorni contro Venezia, Pisa e Napoli rappresentano un’eccezione in una stagione senza impegni europei. Vanoli valuterà quindi con attenzione il minutaggio accumulato dai suoi giocatori, cercando di distribuire le energie in vista del doppio appuntamento casalingo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA