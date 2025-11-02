CorSport: “Il gesto di Ranieri e dei giocatori dopo le dimissioni di Pradè”

Il Corriere dello Sport riporta la reazione della squadra alla decisione di Daniele Pradè di rassegnare le dimissioni. Da Ranieri a tutti i leader dello spogliatoio, l'ultimo abbraccio finale:
La reazione della squadra
Il presidente Commisso è stato messo al corrente all’alba (americana) dell’intento di un ormai irremovibile Pradè. Che il passo indietro l’ha compiuto e comunicato a Pioli e alla squadra, volto a dare un segnale forte e a responsabilizzare il gruppo alla vigilia della partita contro il Lecce che più delicata non si può, e quello delle dimissioni è stato un gesto che non ha lasciato insensibili i calciatori: l’ufficio dell’ex direttore sportivo a quel punto ha accolto Ranieri e compagni per i saluti nel segno dell’affetto reciproco, e anche in quei frangenti Pradè ha ricordato l’importanza della gara di oggi spronando tutti a una reazione che serva alla squadra viola per battere il Lecce. Lui non ci sarà al Franchi.
