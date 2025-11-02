La notte degli striscioni: Firenze si sveglia in piena contestazione

Nella notte di Halloween Firenze si è riempita di lenzuoli bianchi: nessun fantasma però, solo tanti striscioni con cui il tifo organizzato ha tappezzato la città. La contestazione nei confronti della società è ormai ai massimi storici e non risparmia nessuno, calciatori, dirigenza, allenatore ma anche presidente: «Squadra, allenatore, società, siete la vergogna di questa città» si legge a pochi passi del centro storico.
Corriere dello Sport
La contestazione della Curva Fiesole
E poi «Questa città non può più tollerare, squadra e società vi dovete svegliare», «Andate tutti a ca***e...da Rocco all'ultimo, Comune compreso», oppure «Società fantasma che non interviene, Firenze ne ha le p***e piene».
Tutti striscioni firmati Curva Fiesole. Da zona Statuto a Campo di Marte, la rabbia del popolo fiorentino monta in tutte le direzioni. Per vedere il proseguo di quanto successo nelle ultime ore appuntamento alle ore 15 allo Stadio Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
