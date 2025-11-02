La notte degli striscioni: Firenze si sveglia in piena contestazione

Nella notte di Halloween Firenze si è riempita di lenzuoli bianchi: nessun fantasma però, solo tanti striscioni con cui il tifo organizzato ha tappezzato la città. La contestazione nei confronti della società è ormai ai massimi storici e non risparmia nessuno, calciatori, dirigenza, allenatore ma anche presidente: «Squadra, allenatore, società, siete la vergogna di questa città» si legge a pochi passi del centro storico.