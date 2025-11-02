Viola News
Pradè: “Porto energia negativa. Meglio andare via, per me e per la Fiorentina”

Altre dichiarazioni del direttore sportivo viola
Il Corriere dello Sport riporta un virgolettato di Daniele Pradè riportato da Alberto Polverosi. Così viene spiegata la decisione dell'ormai ex direttore sportivo viola:

Venerdì sera ho incontrato casualmente Pradè. Come si dice di questi tempi, era sotto a un treno. Si sarebbe dimesso questo pomeriggio, in caso di mancata vittoria della Fiorentina sul Lecce, magari insieme a Pioli. Poi ieri mattina sono apparsi altri striscioni di contestazione e Pradè non ce l’ha fatta ad arrivare a oggi. «Se sono io a portare l’energia negativa, meglio andarmene, per me ma soprattutto per la Fiorentina», questo il senso delle sue dimissioni. 

