Pradè: “Porto energia negativa. Meglio andare via, per me e per la Fiorentina”

Il Corriere dello Sport riporta un virgolettato di Daniele Pradè riportato da Alberto Polverosi. Così viene spiegata la decisione dell'ormai ex direttore sportivo viola:
Venerdì sera ho incontrato casualmente Pradè. Come si dice di questi tempi, era sotto a un treno. Si sarebbe dimesso questo pomeriggio, in caso di mancata vittoria della Fiorentina sul Lecce, magari insieme a Pioli. Poi ieri mattina sono apparsi altri striscioni di contestazione e Pradè non ce l’ha fatta ad arrivare a oggi. «Se sono io a portare l’energia negativa, meglio andarmene, per me ma soprattutto per la Fiorentina», questo il senso delle sue dimissioni.
