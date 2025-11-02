Pioli e le scelte di formazione: Ndour o Fagioli, Dzeko spero ma Gud è avanti

Certezze e qualche dubbio. Pioli si affida a Kean come centravanti e in difesa torna alla linea maggiormente utilizzata composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. A centrocampo c'è il forte ballottaggio fra Fagioli e Ndour, mentre in attacco sperano in una maglia Dzeko e Piccoli però Gudmundsson ad ora sembra avanti.