Certezze e qualche dubbio. Pioli si affida a Kean come centravanti e in difesa torna alla linea maggiormente utilizzata composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. A centrocampo c'è il forte ballottaggio fra Fagioli e Ndour, mentre in attacco sperano in una maglia Dzeko e Piccoli però Gudmundsson ad ora sembra avanti.
Pioli e le scelte di formazione: Ndour o Fagioli, Dzeko spero ma Gud è avanti
Pioli e le scelte di formazione: Ndour o Fagioli, Dzeko spero ma Gud è avanti
Le possibili scelte di Pioli con il Lecce
In regia torna Nicolussi Caviglia rimasto fuori a San Siro. Sulla corsia sinistra è out Gosens che ha riportato «una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra» nel corso della partita con l'Inter. Il tedesco sarà rivalutato durante la sosta del campionato e oggi dovrebbe essere sostituito da Fortini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
