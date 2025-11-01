VN – Pradè-Fiorentina: i perché dietro all’addio e cosa succede adesso

Secondo quanto abbiamo raccolto, l'addio è frutto di una scelta consensuale: il dirigente stava maturando da tempo questa decisione e anche la società ha capito che non c'erano più i presupposti per andare avanti. Pradè ha salutato la squadra e lo staff tecnico proprio questa mattina, intorno alle 11:30, quando Pioli e i giocatori si stavano ritrovando per la riunione tecnica. Il direttore ha spiegato il suo passo indietro come un segnale forte per la squadra e per responsabilizzare tutti in questo momento.