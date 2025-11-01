Non si può parlare di fulmine a ciel sereno, vista l'aria che da tempo si respirava sulla posizione di Daniele Pradè. Di certo la tempistica è sorprendente, visto che siamo nell'immediata vigilia di una partita da "vita o morte" citando l'ormai ex direttore sportivo della Fiorentina.
possibili scenari
VN – Pradè-Fiorentina: i perché dietro all’addio e cosa succede adesso
Secondo quanto abbiamo raccolto, l'addio è frutto di una scelta consensuale: il dirigente stava maturando da tempo questa decisione e anche la società ha capito che non c'erano più i presupposti per andare avanti. Pradè ha salutato la squadra e lo staff tecnico proprio questa mattina, intorno alle 11:30, quando Pioli e i giocatori si stavano ritrovando per la riunione tecnica. Il direttore ha spiegato il suo passo indietro come un segnale forte per la squadra e per responsabilizzare tutti in questo momento.
E adesso che succede?—
L'immediatezza di Fiorentina-Lecce, una partita fondamentale, non porterà ad una decisione prima della prossima settimana. Rocco Commisso valuterà dunque nei prossimi giorni se inserire nuove figure dirigenziali o se promuovere Roberto Goretti, il cui destino è separato da quello di Pradè.
La domanda che sorge spontanea è: chi deciderà del futuro di Pioli nella (malaugurata) ipotesi che dovesse andare male domani? In questo momento tutta l'area sportiva fa capo ad Alessandro Ferrari e sarà lui a prendere eventuali decisioni, con l'ausilio dello stesso dt Goretti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA