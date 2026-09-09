La Fiorentina ha svolto ieri una doppia seduta al Viola Park in vista della trasferta di venerdì sera contro il Venezia. Paolo Vanoli ha aumentato i carichi di lavoro, insistendo soprattutto sull’intensità per trasmettere rapidamente la propria personalità a un gruppo apparso finora fragile dal punto di vista caratteriale.

Oggi è in programma un allenamento pomeridiano, durante il quale il tecnico continuerà a lavorare sulla concentrazione e sulla voglia di riscatto della squadra. L’obiettivo è arrivare alla sfida del Penzo con un atteggiamento diverso dopo il difficile avvio di stagione.

Resta da valutare Inao Oulai, alle prese con un problema al retto femorale accusato contro il Torino. L’ivoriano ha svolto un lavoro personalizzato, ma gli accertamenti hanno escluso un lungo stop. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente per capire se potrà essere convocato per Venezia. Lo scrive il Corriere dello Sport.