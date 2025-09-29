CorSport: “I tifosi contestano, ma al VP tutto tace. Se si continua così…”

Come con il Como, anche ieri i tifosi viola presenti a Pisa hanno contestato la Fiorentina.Tant'è che a fine gara i giocatori sono stati respinti dal settore ospiti con fischi e cori. Il Corriere dello Sport si sofferma su una possibile reazione da parte della dirigenza viola:
La Fiorentina cerca il saluto dei propri tifosi, che però la fischiano respingendola sotto la curva. Questo racconta l’immediato post gara di ieri a Pisa. La contestazione dei sostenitori viola dà seguito al malcontento di domenica scorsa al Franchi, dove una pioggia di fischi ha travolto la squadra. "Tirate fuori le palle", "Rispettate la nostra maglia", "Meritiamo di più" i cori più gettonati. Le tensioni proseguono inevitabili, anche se tutto tace al quartier generale della Fiorentina, il Viola Park. Nessuna manifestazione di sdegno per iscritto, ma c'è da credere che arriverà presto se non cambierà qualcosa.
