La Fiorentina si è allenata ieri mattina al Viola Park per preparare la sfida di sabato contro il Frosinone. La squadra di Fabio Grosso vuole lasciarsi alle spalle il pesante 4-0 incassato all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico viola ha lavorato con un gruppo quasi al completo. L’unica eccezione è rappresentata da Moise Kean, mentre Franco Mastantuono e gli altri compagni sono regolarmente a disposizione.

Buone notizie anche per Arthur Atta e Rolando Mandragora, che hanno superato i problemi fisici accusati la scorsa settimana. Oggi è prevista un’altra seduta nella tarda mattinata, con l’attenzione già rivolta alla partita del Franchi, nella quale la Fiorentina cercherà una risposta immediata davanti al proprio pubblico. Lo scrive il Corriere dello Sport.