La Fiorentina ha pagato soprattutto un atteggiamento troppo timido, proprio in una serata nella quale sarebbe servito maggiore coraggio. Rispetto alla passata stagione sono cambiate molte cose, a cominciare dall'allenatore Fabio Grosso, ma alcuni dei giocatori rimasti sembrano portarsi ancora dietro le difficoltà vissute nel 2025-26.

Nella formazione iniziale erano presenti sei undicesimi della vecchia Fiorentina, mentre i nuovi arrivati non sono riusciti a dare quella scossa necessaria per cambiare l'andamento della partita. Difficoltà in parte comprensibili per una squadra ancora in costruzione e chiamata ad affrontare una Roma decisamente più rodata.

Il processo di crescita della nuova Fiorentina richiederà quindi tempo, ma resta la pesantezza del risultato. Una sconfitta contro un avversario più avanti nella propria costruzione poteva essere messa in conto, il crollo nelle proporzioni e nella prestazione, invece, avrebbe dovuto essere evitato. Lo scrive il Corriere dello Sport.