CorSport: “Fiorentina, non solo Volpato. Paratici su Laurienté, ma occhio a Koné”

A breve il mercato entrerà nel vivo, con Paratici e Grosso subito al lavoro per rinforzare la Fiorentina. Da tenere ben presente Cristian Volpato, pallino di Grosso che lo ha allenato al Sassuolo.

Una delle priorità della Fiorentina sarà quella di rinforzare le fasce, motivo per cui la società viola ha chiesto informazioni sul classe 2003. Volpato ha altri due anni di contrattoe servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo. Il suo futuro è inoltre legato a quello di Domenico Berardi, che se partisse gli permetterebbe di giocare con più continuità.