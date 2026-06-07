A breve il mercato entrerà nel vivo, con Paratici e Grosso subito al lavoro per rinforzare la Fiorentina. Da tenere ben presente Cristian Volpato, pallino di Grosso che lo ha allenato al Sassuolo.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina, non solo Volpato. Paratici su Laurienté, ma occhio a Koné”
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, non solo Volpato. Paratici su Laurienté, ma occhio a Koné”
Piace anche Armand Laurienté, che però costerebbe di più: circa 20-25 milioni. Sempre da casa neroverde occhio a Ismael Koné
Una delle priorità della Fiorentina sarà quella di rinforzare le fasce, motivo per cui la società viola ha chiesto informazioni sul classe 2003. Volpato ha altri due anni di contrattoe servirebbero 15-20 milioni per aggiudicarselo. Il suo futuro è inoltre legato a quello di Domenico Berardi, che se partisse gli permetterebbe di giocare con più continuità.
Laurienté e Koné—
Piace anche Armand Laurienté, che però costerebbe di più: circa 20-25 milioni. Sempre da casa neroverde occhio a Ismael Koné, che ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro valida fino a fine luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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