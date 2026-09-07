Tra le poche note positive della sconfitta contro il Torino c’è Mateo Pellegrino. Dopo un primo tempo complicato, l’ex Parma ha sbloccato la partita con un potente tiro dalla distanza, interrompendo l’inerzia di una gara fino a quel momento piatta e illudendo temporaneamente il Franchi.

Il nuovo allenatore dovrà trovare un sistema offensivo capace di valorizzare maggiormente l’argentino, riducendo i lanci lunghi e favorendo i rifornimenti dalla trequarti. Pellegrino ha dimostrato di sapersi creare occasioni anche individualmente, ma sarà fondamentale migliorare il dialogo con gli esterni e con gli altri compagni del reparto avanzato.

Positivo anche l’atteggiamento mostrato dopo la partita: «Il mio gol ha un sapore amaro. Non è una scusa il fatto che siamo giovani: dobbiamo maturare e imparare», ha dichiarato, aggiungendo poi sui social: «Lavorare e reagire. Sempre uniti». Acquistato dal Parma per complessivi 25 milioni di euro e legato alla Fiorentina per cinque anni, Pellegrino è oggi il centravanti titolare e uno dei giocatori chiamati a trascinare la squadra fuori dalla crisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.