CorSport elogia De Gea: “Senza di lui con il Napoli sarebbe finita 6 a 1!”

De Gea sempre più fondamentale per la Fiorentina

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 09:10)

La Fiorentina ha un punto fermo su tutti, e non manca mai ricordarlo. Si chiama David De Gea,trentaquattro anni sulla carta, ventiquattro percepiti. Sì perché gli interventi compiuti sabato sera all’Artemio Franchi appartengono solo agli intramontabili, cerchia di cui il portierone nato a Madrid fa indiscutibilmente parte. Classe, sicurezza, tranquillità alcune delle principali armi a disposizione dell’ex Manchester United che, però, a volte non bastano a evitare le vittorie avversarie. Come contro il Napoli di Antonio Conte.

Probabilmente se non fosse stato per De Gea la Fiorentina avrebbe perso 5-1, o forse 6-1. L’estremo difensore spagnolo è stato l’unico calciatore viola a meritare il sette in pagella, laddove i migliori non hanno superato il sei. Per il resto una sfilza di insufficienze. Tra le parate decisive, quella su Di Lorenzo nell’azione del rigore e quella su De Bruyne al momento del tiro sporcato dal belga. Le sue prodezze non sono bastate a Stefano Pioli per sottrarsi alla sconfitta. Partendo dal presupposto che Ranieri e compagni debbano ancora trovare l’amalgama, De Gea tampona le criticità.

È evidente che non potrà andare avanti così a oltranza e Pioli lo sa: «Noi vogliamo alzare il livello - le sue parole in sala stampa dopo la sconfitta di sabato sera - ben inteso che non sono contento di aver fatto due soli punti fin qui». Ma nel frattempo si coccola il suo gioiello, blindato saggiamente dalla dirigenza viola che lo scorso maggio gli ha garantito uno stipendio più che raddoppiato (da 1,2 a 3 milioni di euro) e un contratto lungo fino al giugno del 2028. Un'operazione da squadra ambiziosa. Perché è vero che anche i portieri portano punti, chiedete a De Gea. Lo scrive il Corriere dello Sport.