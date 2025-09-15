CorFio: “Nicolussi e Fazzini, le due mosse per far risalire questa Fiorentina”

Nicolussi e Fazzini, la Fiorentina cambia?

La sconfitta pesante controil Napoli ha lasciato amaro in casa Fiorentina, ma non tutto è da cancellare. Se da un lato il divario con i campioni d’Italia ha evidenziato i limiti della squadra di Pioli, dall’altro alcuni segnali positivi sono arrivati soprattutto dai giovani. Nelle cinque gare ufficiali giocate fin qui è ancora presto per giudizi definitivi, eppure il dibattito intorno all’identità e alla guida tecnica è già acceso. In questo contesto, gli ingressi di Fazzini e Nicolussi Caviglia hanno rappresentato la nota più brillante di un avvio di stagione complicato.

Entrambi hanno dato freschezza e ritmo alla manovra, cambiando volto alla squadra nel secondo tempo contro il Napoli. Fazzini, già eletto dalla tifoseria a nuovo beniamino, ha mostrato talento e personalità, mentre Nicolussi Caviglia, all’esordio in maglia viola, ha confermato in pochi minuti le doti da regista che mancavano al centrocampo. Grazie al loro contributo, la Fiorentina ha creato le occasioni più pericolose della gara, con l’assist di Fazzini per Piccoli e il corner di Nicolussi che ha portato al gol di Ranieri.

Alla luce di queste prestazioni, entrambi si candidano con forza a un posto da titolari, supportati anche dall’opinione pubblica e dai tifosi che vedono in loro la scintilla necessaria per rilanciare la squadra. Pioli ha già lasciato intendere che il ruolo di Fagioli potrebbe essere rivisto, con Nicolussi vertice basso e Fazzini mezzala. In un momento di difficoltà generale, la crescita dei due giovani italiani rappresenta forse la nota più positiva della Fiorentina, oltre che un’opportunità per aiutare altri giocatori, come lo stesso Fagioli, a compiere il salto di qualità atteso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.