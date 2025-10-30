Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport elogia de Gea: “0.75 xG evitati. Avrebbe salvato anche il Titanic”

Corriere dello Sport

CorSport elogia de Gea: “0.75 xG evitati. Avrebbe salvato anche il Titanic”

david de gea
David De Gea ha tenuto in piedi la Fiorentina
Redazione VN

David De Gea, almeno per sessanta minuti, ha tenuto in piedi la Fiorentina con parate da urlo. Eppure c'è un paradosso in questa annata horror: la squadra guidata da Stefano Pioli è in piena zona retrocessione nonostante abbia un portiere di valore mondiale, che chiude la nottata di passione a Milano con cinque parata e un valore di 0.75 xG evitati.

I suoi vecchi tifosi del Manchester United dicevano: "Ci sono alcune volte in cui ti fa pensare che se ci fosse stato avrebbe potuto salvare il Titanic". Eppure questa volta non è bastato il portiere spagnolo per salvare la Fiorentina. lo riporta il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Gazzetta critica: “Non c’è gioco. Mercato? Italiani futuribili senza esperienza”
Gazzetta: “Fiorentina arroccata. E “Pioli is on fire” nasconde qualcosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA