CorSport elogia de Gea: “0.75 xG evitati. Avrebbe salvato anche il Titanic”

David De Gea, almeno per sessanta minuti, ha tenuto in piedi la Fiorentina con parate da urlo. Eppure c'è un paradosso in questa annata horror: la squadra guidata da Stefano Pioli è in piena zona retrocessione nonostante abbia un portiere di valore mondiale, che chiude la nottata di passione a Milano con cinque parata e un valore di 0.75 xG evitati.