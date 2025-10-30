David De Gea, almeno per sessanta minuti, ha tenuto in piedi la Fiorentina con parate da urlo. Eppure c'è un paradosso in questa annata horror: la squadra guidata da Stefano Pioli è in piena zona retrocessione nonostante abbia un portiere di valore mondiale, che chiude la nottata di passione a Milano con cinque parata e un valore di 0.75 xG evitati.
Corriere dello Sport
CorSport elogia de Gea: “0.75 xG evitati. Avrebbe salvato anche il Titanic”
David De Gea ha tenuto in piedi la Fiorentina
I suoi vecchi tifosi del Manchester United dicevano: "Ci sono alcune volte in cui ti fa pensare che se ci fosse stato avrebbe potuto salvare il Titanic". Eppure questa volta non è bastato il portiere spagnolo per salvare la Fiorentina. lo riporta il Corriere dello Sport.
