La Gazzetta dello Sport analizza il gioco della Fiorentina e le sue ambizioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta critica: “Non c’è gioco. Mercato? Italiani futuribili senza esperienza”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta critica: “Non c’è gioco. Mercato? Italiani futuribili senza esperienza”
Le ambizioni fallite da Stefano Pioli e una classifica da migliorare
La Fiorentina non ha un gioco. Ha un centrocampo che annaspa senza mai riuscire ad imporsi, un Gosens in riserva e non in buone condizioni, una difesa che finisce per soccombere se deve resistere agli attacchi delle big. Pensare che quest'estate quando Massimiliano Allegri non aveva messo la Fiorentina tra le candidate a un posto in Champions, Pioli si era quasi risentito. E da lì era partito con obiettivi ambiziosi e proclami. Anche perché la società non aveva badato a spese sul mercato soprattutto acquistando italiani futuribili, ma con poca esperienza ad alti livelli. Dove la Fiorentina ambisce a stare. Pioli ha chiesto tempo dicendo che mancava poco, ma i risultati nel calcio ti inchiodano. E qui il piatto piange: quattro pareggi in nove partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA