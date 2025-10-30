Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia in Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne concede uno, corretto, nel finale di gara. I protagonisti dei due penalty mancanti sono sempre gli stessi: Pietro Comuzzo e Pio Esposito. Nel primo caso, il difensore si disinteressa completamente del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, Comuzzo dà le spalle al pallone e cintura Esposito all’altezza del collo, tirandolo giù. Il Var Ghersini resta silente in entrambi i casi, senza richiamare Sozza all’On Field Review, sbagliando. A inizio partita c’era stato un altro contatto discusso, per una spinta di Gudmundsson su Lautaro: rischiosa ma lieve, sostenibile la scelta di lasciar correre.
Calvarese: "Mancano due rigori all'Inter. Viti? Giusta l'espulsione"
Tuttosport
Calvarese: “Mancano due rigori all’Inter. Viti? Giusta l’espulsione”
L'analisi di Gianpaolo Calvarese su Simone Sozza, arbitro di Inter-Fiorentina
Netto infine il rigore poco prima del novantesimo per il fallo di Viti su Bonny, giusto anche il secondo giallo (Dogso depenalizzato) per l’ex Empoli. Sozza se la cava meglio dal punto di vista disciplinare: anche il primo giallo a Viti è corretto, ferma Barella in ripartenza, così come è giusto quello a Pio Esposito per un fallo da dietro ai danni di Fazzini. Lo scrive TuttoSport
