Calvarese: “Mancano due rigori all’Inter. Viti? Giusta l’espulsione”

Simone Sozza stava arbitrando davvero bene quest’anno, ma sbaglia in Inter-Fiorentina. Mancano infatti due rigori evidenti tra il primo e il secondo tempo, entrambi in favore dei nerazzurri, mentre il brianzolo ne concede uno, corretto, nel finale di gara. I protagonisti dei due penalty mancanti sono sempre gli stessi: Pietro Comuzzo e Pio Esposito. Nel primo caso, il difensore si disinteressa completamente del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, Comuzzo dà le spalle al pallone e cintura Esposito all’altezza del collo, tirandolo giù. Il Var Ghersini resta silente in entrambi i casi, senza richiamare Sozza all’On Field Review, sbagliando. A inizio partita c’era stato un altro contatto discusso, per una spinta di Gudmundsson su Lautaro: rischiosa ma lieve, sostenibile la scelta di lasciar correre.