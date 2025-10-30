Poesio: “L’esonero potrebbe dare la scossa. Pioli ha rinunciato alle sue idee”

Dopo il pesante ko di Milano, la Fiorentina rimane ancora senza vittoria in questa Serie A. Il commento di Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino:
"Dai proclami offensivi di metà estate, dal tridente rimasto però solo sulla carta, al tentativo di invertire la rotta attraverso un gioco votato alla difesa con l’obiettivo di portare a casa almeno un punto. Stefano Pioli ha provato anche questa, abdicando a quell’idea di calcio con cui si era presentato a Firenze carico di entusiasmo e ambizione. Nemmeno questo però è bastato per evitare il peggior avvio di campionato di sempre della Fiorentina, la quinta sconfitta in campionato su nove partite, quasi la metà di quelle raccolte la scorsa stagione (furono 11), e per provare a muovere una classifica che, giornata dopo giornata, diventa sempre più preoccupante. I viola al Meazza hanno provato a calarsi nella mentalità della provinciale, tutti dietro a difendere rinunciando a qualsiasi velleità offensiva e di gioco. Ma il risultato è stata l’ennesima partita in cui i viola non hanno mai dato la sensazione di potersela davvero giocare e quando i nerazzurri, arrabbiati per un fallo da rigore non fischiato dall’arbitro Sozza, hanno deciso di fare sul serio e di alzare il ritmo, il fragile muro viola è venuto giù di colpo, con tre reti al passivo e un morale sempre più a terra. È un momento difficilissimo per la Fiorentina, ancora di più perché inatteso e quindi difficile da interpretare. Quel che appare evidente però è che la cura Pioli continua a non dare effetti. Quindici gol subiti in nove gare (peggior difesa della serie A), solo 7 segnati, gli indicatori dei viola sono tutti da allarme rosso. Difficile anche intravedere una via d’uscita. La squadra non sembra riuscire a rispondere al momento negativo, manca il coraggio e manca la qualità nelle giocate. Ma, soprattutto, manca quel senso di squadra che nemmeno una situazione così critica è riuscita a creare cementando un gruppo che invece dà sempre più l’impressione di essere a un passo dallo sfaldarsi. A questo punto, il rischio che il Lecce possa diventare l’ultima spiaggia per Pioli non può ch essere reale. Magari l’esonero non sarà la soluzione, ma una scossa forse sì"
