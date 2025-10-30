Ferrara: “Pioli, perchè quei cambi? La squadra si fa umiliare dall’Inter”

"Cinque sconfitte e quattro pareggi. Stefano Pioli, la sua squadra e i suoi dirigenti entrano nella storia. E' brutto dirlo, fa anche male, ma è cosi. Misera Fiorentina, che regge un tempo pensando solo a difendersi grazie soprattutto a De Gea. Poi basta. Tutti spariti. E chissà dove erano. Era difficile immaginarsi un colpaccio. Ma la fede è fede e poi non si sa mai. Macchè. Il calcio sarà pure un po' folle ma per meritarti qualcosa devi comunque provare a giocare a calcio. Non è il caso di questa squadra che dopo aver subito un gol non ha reazioni se non quella di farsi umiliare da una Inter che è si più forte ma lo è molto di più senza avversari di fronte. Dopo questa ennesima sconfitta diventa quasi inutile soffermarsi sulle prove dei singoli. Nel deserto generale (De Gea a parte) restano discutibili le sostituzioni di Pioli, quelle che aprono la strada alla tracollo. Ma è come sparare sulla croce rossa. Qualcuno faccia qualcosa"