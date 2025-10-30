Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Pioli, perchè quei cambi? La squadra si fa umiliare dall’Inter”

news viola

Ferrara: “Pioli, perchè quei cambi? La squadra si fa umiliare dall’Inter”

benedetto ferrara
La Fiorentina non c'è, ed i cambi di Pioli non hanno aiutato. Il centrocampo viola non ha retto l'urto dell'Inter
Redazione VN

Niente da fare, neanche il palcoscenico di San Siro ha risvegliato la Fiorentina. Benedetto Ferrara ne parla sulle pagine della Nazione:

"Cinque sconfitte e quattro pareggi. Stefano Pioli, la sua squadra e i suoi dirigenti entrano nella storia. E' brutto dirlo, fa anche male, ma è cosi. Misera Fiorentina, che regge un tempo pensando solo a difendersi grazie soprattutto a De Gea. Poi basta. Tutti spariti. E chissà dove erano. Era difficile immaginarsi un colpaccio. Ma la fede è fede e poi non si sa mai. Macchè. Il calcio sarà pure un po' folle ma per meritarti qualcosa devi comunque provare a giocare a calcio. Non è il caso di questa squadra che dopo aver subito un gol non ha reazioni se non quella di farsi umiliare da una Inter che è si più forte ma lo è molto di più senza avversari di fronte. Dopo questa ennesima sconfitta diventa quasi inutile soffermarsi sulle prove dei singoli. Nel deserto generale (De Gea a parte) restano discutibili le sostituzioni di Pioli, quelle che aprono la strada alla tracollo. Ma è come sparare sulla croce rossa. Qualcuno faccia qualcosa"

Leggi anche
Fiorentina schiacciata dall’Inter, ma c’è un dato che mette paura
La moViola: Comuzzo-Esposito, rimangono dubbi. Giusto il rosso per Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA