La sconfitta parla da sola, al 3-0 non servono commenti su chi abbia meritato di vincere. I viola però, oltre a cercare di tenere lo 0-0, poco altro hanno fatto. Una Fiorentina troppo difensiva e schiacciata, e lo dimostrano i dati. Il baricentro medio, per esempio, molto basso a 45,7 metri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina schiacciata dall’Inter, ma c’è un dato che mette paura
Gazzetta dello Sport
Fiorentina schiacciata dall’Inter, ma c’è un dato che mette paura
Viola rintanati nella propria metà campo. Come certifica un altro numero, lo 0 alla voce fuorigioco provocati.
Viola rintanati nella propria metà campo. Come certifica un altro numero, lo 0 alla voce fuorigioco provocati. La Fiorentina stava così bassa da non riuscire neppure a mettere in offside gli avversari e in media recuperava palla molto in giù, a 30,7 metri dalla porta di De Gea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA