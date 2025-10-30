Viola News
Gazzetta dello Sport

Fiorentina schiacciata dall’Inter, ma c’è un dato che mette paura

Redazione VN

La sconfitta parla da sola, al 3-0 non servono commenti su chi abbia meritato di vincere. I viola però, oltre a cercare di tenere lo 0-0, poco altro hanno fatto. Una Fiorentina troppo difensiva e schiacciata, e lo dimostrano i dati. Il baricentro medio, per esempio, molto basso a 45,7 metri.

Viola rintanati nella propria metà campo. Come certifica un altro numero, lo 0 alla voce fuorigioco provocati. La Fiorentina stava così bassa da non riuscire neppure a mettere in offside gli avversari e in media recuperava palla molto in giù, a 30,7 metri dalla porta di De Gea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

