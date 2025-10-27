La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport si soffermano sulla prestazione dell'arbitro La Penna, chiamato in causa molte volte nel corso della partita. Ecco le valutazioni:
La moviola
La moViola: furia Bologna, ma La Penna sbaglia il giusto. Sabiri e Dodò rischiano
GAZZETTA DELLO SPORT 4: Al 18', in uscita dall'area, Dodò va verso la palla col braccio sinistro: rigore che andava assegnato e che invece La Penna considera come naturale nella corsa. Al 37' manca un giallo a Heggem su Kean. Al 21', serve il Var per correggere un abbaglio: la tocca di mano Kean e poi Skorupski, non Lucumi. Al 31' st gol annullato a Dallinga: Orsolini in fuorigioco. Al 27' st, rigore per la Fiorentina: braccio che aumenta lo spazio di Ferguson su cross di Dodò, ma prima c'è un sospetto sul braccio di Kean. Al 36', Sabiri su Berna più da rigore che no, lo sgambetto c'è, il colpo sarà anche leggero ma dirimente. Al 48' st tiro di Kean con Bernardeschi che impatta con la mano oltre la figura.
IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Partita con tanti episodi, due OFR (ma una la provoca l’assistente Imperiale che chiama il rigore revocato, Bindoni non ha insegnato nulla?) e una overrule per La Penna (il migliore nei VAR announcement). No fallo di Holm su Mandragora sullo 0-1. Kean tira: prima colpisce lui il pallone con il destro, poi non c’è tocco di Lucumi, La Penna fischia su chiamata di Imperiale. OFR e revoca. Dodo lo sfiora con la mano sinistra un pallone che sta uscendo dall’area, non ci sono “vantaggi”, anche se il braccio è largo, situazione al limite. L’arbitro spiega che il movimento è congruo, tutti accettano. Doppia situazione, una per area, ravvicinate: Ferguson forse tocca con il braccio sinistro, non punibile. Bernardeschi cade, contatto con Sabiri minimo, nessun rigore, corretto. Braccio sinistro larghissimo di Ferguson su cross di Dodo che impatta sul pallone. Skorupski lamenta un precedente mani di Kean nell’azione, ma il sinistro è al corpo. Tiro di Kean, Bernardeschi ha il destro lontano dal corpo: OFR (la seconda) e rigore. Holm su Fortini il ripartenza, secondo giallo obbligato. Orsolini oltre Pongracic, il VAR annulla il gol di Dallinga.
