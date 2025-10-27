La moViola: furia Bologna, ma La Penna sbaglia il giusto. Sabiri e Dodò rischiano

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Partita con tanti episodi, due OFR (ma una la provoca l’assistente Imperiale che chiama il rigore revocato, Bindoni non ha insegnato nulla?) e una overrule per La Penna (il migliore nei VAR announcement). No fallo di Holm su Mandragora sullo 0-1. Kean tira: prima colpisce lui il pallone con il destro, poi non c’è tocco di Lucumi, La Penna fischia su chiamata di Imperiale. OFR e revoca. Dodo lo sfiora con la mano sinistra un pallone che sta uscendo dall’area, non ci sono “vantaggi”, anche se il braccio è largo, situazione al limite. L’arbitro spiega che il movimento è congruo, tutti accettano. Doppia situazione, una per area, ravvicinate: Ferguson forse tocca con il braccio sinistro, non punibile. Bernardeschi cade, contatto con Sabiri minimo, nessun rigore, corretto. Braccio sinistro larghissimo di Ferguson su cross di Dodo che impatta sul pallone. Skorupski lamenta un precedente mani di Kean nell’azione, ma il sinistro è al corpo. Tiro di Kean, Bernardeschi ha il destro lontano dal corpo: OFR (la seconda) e rigore. Holm su Fortini il ripartenza, secondo giallo obbligato. Orsolini oltre Pongracic, il VAR annulla il gol di Dallinga.