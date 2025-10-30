La Fiorentina affonda, con una classifica che spaventa. La gara di San Siro non ha dato la scossa al gruppo viola, ecco come la pensa Stefano Cecchi. Le sue parole sulla Nazione:
Cecchi: “Il segnale della confusione di Pioli. Con il Lecce vietato fallire”
"Probabilmente era difficile finisse diversamente, troppo a oggi il divario tecnico fra le due squadre. Lo stesso, la Fiorentina anche ieri sera ha dato l'impressione di essere una squadra a metà. Una formazione buona solo a contenere col carattere ma quasi mai a proporre gioco. Prigioniera delle sue incertezze, che dopo 9 giornate non ha ancora trovato una propria fisionomia delineata, come dimostrano anche le scelte altalenanti di Pioli: tre giorni fa col doppio regista, ieri sera senza regista. Il segnale di una confusione che per forza è anche debolezza, come certificano i soli 4 punti raccolti fin qui. Insomma, messe da parte ambizioni alte e sogni di gloria, l'impressione è che il nuovo campionato francescano per i viola inizi domenica prossima. Perché col Lecce davvero sbagliare è vietato. Per tutti, ma per Pioli in primis. Il cui attimo sembra davvero sempre più fuggente."
