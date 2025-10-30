Cecchi: “Il segnale della confusione di Pioli. Con il Lecce vietato fallire”

"Probabilmente era difficile finisse diversamente, troppo a oggi il divario tecnico fra le due squadre. Lo stesso, la Fiorentina anche ieri sera ha dato l'impressione di essere una squadra a metà. Una formazione buona solo a contenere col carattere ma quasi mai a proporre gioco. Prigioniera delle sue incertezze, che dopo 9 giornate non ha ancora trovato una propria fisionomia delineata, come dimostrano anche le scelte altalenanti di Pioli: tre giorni fa col doppio regista, ieri sera senza regista. Il segnale di una confusione che per forza è anche debolezza, come certificano i soli 4 punti raccolti fin qui. Insomma, messe da parte ambizioni alte e sogni di gloria, l'impressione è che il nuovo campionato francescano per i viola inizi domenica prossima. Perché col Lecce davvero sbagliare è vietato. Per tutti, ma per Pioli in primis. Il cui attimo sembra davvero sempre più fuggente."