Cor.Sport: “Come sarebbe finita senza De Gea? Nemmeno lui salva la viola”

Non è bastato nemmeno un prodigioso David De Gea alla Fiorentina. Lo spagnolo ha provato in tutti i modi a dare la scossa

Per un'ora sembrava uno scontro tra David De Gea e l'Inter, più che una gara tra due squadre di Serie A. La domanda sorge spontanea, senza De Gea cosa sarebbe stata Inter-Fiorentina? Il portierone spagnolo ha letteralmente tenuto in vita la viola, almeno fino al destro di Calhanoglu, imparabile. Il Corriere dello Sport sottolinea il ruolo da leader di De Gea, che ha provato a dare la scossa in tutti i modi. Parate complete, con i piedi, di posizionamento, con le mani e sfrittando i suoi riflessi. Ma niente da fare, la Fiorentina non riesce a reagire. Dopo la rete del turco la partita sostanzialmente finisce anche per lui. Non può nulla sulla serpentina di Sucic e sul rigore del solito Calhanoglu.